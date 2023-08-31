La casa de papel Gaziosmanpaşa! Salvador Dali maskesiyle soygun girişimi kamerada

Dehşete düşüren olay, 23 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.00 sıralarında General Aldoğan Caddesinde meydana geldi. E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam ‘Salvador Dali’ maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.

ARACIN SAHİBİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi. F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan K.’ye kullanması için verdiğini söyledi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Birkan K. (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan K. yapılan sorgusunda olayı Mahmut A. (25) ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut A. da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Birkan K.'nin 12, Mahmut A.'nın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

(DHA)

