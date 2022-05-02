La Casa de Papel’in Kore versiyonun yayın tarihi belli oldu! Resmi duyuru yapıldı

İspanya’da bir televizyon kanalında yayınlandıktan sonra düşük reytingler nedeniyle ekran hayatına son veren La Casa de Papel dizisi, 2017 yılında Netflix’e satıldı. 190 ülkede yayınlanan dizi platformun en çok izlenen uluslararası orijinal yapımı olmayı başardı ve 3 Aralık 2021’de yayınlanan 5. sezonuyla final yaptı. 17 Eylül 2021’de yayınlanan Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game’in popülerliğinden sonra La Casa de Papel’in Kore versiyonunun çekileceği duyuruldu.

TARİHİ KESİNLEŞTİ

Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae ve Choe Sung-jun tarafından yazılan ve Kim Hong-sun tarafından yönetilen dizinin yapımcılığını BH Entertainment ile Zium Content üstleniyor. Uluslararası adı Money Heist: Korea – Joint Economic Area olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.

La Casa de Papel’in Kore uyarlamasının yanı sıra 2023 yılında, dizinin en sevilen karakterlerinden Berlin’in hayatını anlatan yeni bir yapımda izleyicisinin karşısına çıkacak.



