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La Casa De Papel'in Tokyo'su onları destekliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen İspanyol televizyon dizisi La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'nun desteklediği takım ortaya çıktı

La Casa De Papel'in Tokyo'su onları destekliyor

28 yaşındaki Ursula Corbero Barcelona doğumlu. Kendisi hem oyuncu hem de manken! Küçük yaşlardan beri İspanya’da oyunculuk yapıyor.

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La Casa De Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran İspanyol oyuncu dünya çapında bir üne kavuştu.

Güzel oyuncunun Instagram’da 2 milyonun üzerinde takipçisi var. Barcelona doğumlu olan Tokyo aynı zamanda Barcelona futbol kulübünü destekliyor.

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Instagram hesabından Barcelona formalı fotoğrafını paylaşan Ursula Corbero’nun zaman zaman maçlara da gittiği ifade edildi.

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La Casa De Papel tokyo

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