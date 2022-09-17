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La Casa de Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero yeni imaj!

17.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel dizisindeki Tokyo rolüyle hafızalara kazınan Ursula Corbero, yeni projesi için uzun zamandır kısa kullandığı saçlarını uzattı. Yeni imajıyla bambaşka birine dönüşen oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

La Casa de Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero yeni imaj!

Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinde Tokyo rolünü oynayan Ursula Corbero, performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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YENİ ROLÜ İÇİN SAÇLARINI UZATTI

Yoğun bir iş temposu bulunan 33 yaşındaki güzel oyuncu, Netflix'te yayınlanacak yeni projesi için imaj değiştirdi. Uzun zamandır kısa kullandığı saçlarını uzatan oyuncu, son halini de 23,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Güzel ismin "Rosa Peral. Yolculuk başlasın" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı.

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Ursula Corbero la casa de papel
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