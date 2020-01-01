İspanya La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'in üstünlüğü kırılamıyor

La Liga'da sezonun ilk yarısının bitimine bir hafta kala liderlik yarışı Barcelona ve Real Madrid arasında sürüyor. Son 15 yılda sadece bir kez, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid tarafından kırılan şampiyonluk yarışındaki Real Madrid ve Barcelona üstünlüğünün bu sezon da değişmesi beklenmiyor.

La Liga'da son 15 yılda Barcelona'nın 10, Real Madrid'in ise 4 şampiyonluğu bulunuyor. İspanyol futbol liginde 33 kez ile en çok şampiyon olan takım Real Madrid olsa da, 26 kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Barcelona son yıllardaki başarılarıyla farkı kapatıyor.

Bu sezon ligde geride kalan 18 haftada Barcelona 39 puanla lider, Real Madrid de 37 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu iki büyük takımının takipçileriyse Sevilla (34 puan) ve Atletico Madrid (32 puan) olarak sıralanıyor. La Liga'nın en çok gol atan takımı Barcelona (47) olurken, Katalan takımına en yakın Real Madrid'in 14 gol geride kalması dikkati çekiyor. Ligde kalesinde en az gol gören takım ise Atletico Madrid (11) olarak öne çıkıyor.