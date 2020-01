İspanya La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'in üstünlüğü kırılamıyor

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, ligdeki 18 maçın sadece 7'sinde forma giydi. Sakatlık sorunundan dolayı sezonun ilk haftalarında kadroya giremeyen Okay, ligde kalma mücadelesi veren Celta'da bu sezon henüz gol atamadı. La Liga'da ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay için İspanyol basınında çıkan haberlerde Türk futbolcunun Celta'dan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

İki yıl aradan sonra La Liga'ya yükselen ve sezona çok iyi bir başlangıç yapan Granada ile anlaşan 30 yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise sadece bir maçta oynama şansı buldu. İsmail Köybaşı, 11. haftada oynanan ve deplasmanda Getafe'ye 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Köybaşı ayrıca Kral Kupası ilk tur karşılaşmasında, 17 Aralık'ta oynanan deplasmandaki Hospitalet maçının 77. dakikasında oyuna girmişti. La Liga'da 46 yıl aradan sonra ilk kez bu sezon 10. haftada liderlik koltuğuna oturan Granada, mevcut durumda 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

