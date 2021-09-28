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Cumbre Vieja yanardağı hakkında korkutan uyarı: Büyük patlama için hazırlanıyor

28.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağının püskürttüğü lavların okyanusa yaklaştığı, bölge sakinlerinden ise zehirli gaz bulutunun yayılabileceği üzerine camlarını kapatmaları istendi. Felaketin boyutunun uydu ve drone görüntülerine de yansıdığı görülürken, uzmanlar yanardağın büyük bir patlama için hazırlandığını kaydetti.

Cumbre Vieja yanardağı hakkında korkutan uyarı: Büyük patlama için hazırlanıyor

Atlas Okyanusu üzerinde bulunan La Palma Adası'nda denize sadece 600 metre uzaklıkta bulunan lavlar, gün boyunca faaliyeti duran yanardağdaki patlamaların akşam saatlerinde yeniden başlamasıyla ilerleme hızını artırdı.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü uzmanları, Cumbre Vieja'nın "çok kaprisli bir yanardağ olduğunu ve patlamaların nasıl devam edeceğinin önceden kestirilemediğini", bugün sabah saatlerinde yaşanan durgunluğun yanardağın aktifliğinin kısa zamanda sona ereceği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Lavların kısa sürede okyanusa ulaşması ihtimalinin her geçen saat arttığını kaydeden uzmanlar, lavların okyanusa dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların ada sakinleri için sorun yaratabileceği uyarısında bulundu.

''CAMLARINIZI KAPATIN'' TALİMATI

Öte yandan yanardağdan atılan lavlar okyanusa doğru akmaya devam ettiği için bugün üç bölge için yeni karantina emirleri verildi. Kanarya Adaları başkanı Angel Victor Torres, erimiş kayanın okyanusa 'saatler içinde' ulaşabileceğini ve deniz suyuyla karışırken bir zehirli gaz bulutu salacağını söyledi ve yakındaki sakinleri evlerinde pencereleri kilitli olarak kalmaları konusunda uyardı.

''BÜYÜK PATLAMA İÇİN HAZIRLANIYOR''

Bilim insanları, yanardağın patlamayı tamamen durdurmasının muhtemel görünmediğini ve günün ilerleyen saatlerinde 'büyük bir patlama' için hazırlanıyor olabileceği konusunda uyarıyorlar.

FELAKETİN BOYUTU UYDU VE DRONE GÖRÜNTÜSÜNDE

Bununla birlikte felaketin boyutu uydu fotoğrafına ve drone görüntülerine de yansıdı.

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237 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Diğer yandan yanardağdan çıkan lavlar 8 gün içinde 237 hektarlık alanı yakıp kül ederken, 513'ü ev, geri kalanı hayvancılık ve tarım için kullanılan depo ve ahır olmak üzere 600'den fazla yapı yandı.

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La Palma Adası'na uçuşlar 29 Eylül'e kadar durduruldu. Askerin de destek verdiği adadaki yardım ve kontrol çalışmaları için 1000'den fazla kişi görev yapıyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında La Palma'yı "felaket bölgesi" ilan edecek.


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İspanya
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