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Lady Gaga’dan olay itiraf: Beynimi kontrol edemiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Lady Gaga katıldığı bir programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kullandığı antipsikotik ilaç nedeniyle beynini her zaman kontrol edemediğini itiraf etti.

Lady Gaga’dan olay itiraf: Beynimi kontrol edemiyorum

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, yeni albümü Chromatica’nın tanıtımı kapsamında radyocu Zane Lowe’un programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalar yapan 34 yaşındaki Gaga, ruh sağlığıyla ilgili şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

New York Post’un haberine göre 19 yaşında uğradığı cinsel istismarın bir sonucu olarak zihinsel problemler yaşadığını belirten Gaga, “Beynimin yaptığı şeyleri her zaman kontrol edemiyorum. Bunu durdurabilmek için de antipsikotik ilaç almam gerekiyor” dedi.
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Gaga, ‘911’ adlı şarkısında şizofreni ve bipolar tedavisinde de kullanılan ilacı konu aldığını anlatırken, “Zihinsel olarak problemlerim olduğunun farkındayım ve bu durumun beni bir insan olarak zaman zaman işlevsiz hale getirdiğini de biliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl Oprah Winfrey’e verdiği röportajda 19 yaşında defalarca tecavüze uğradığını ilk kez açıklamıştı.

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