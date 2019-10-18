MAGAZİN

Lady Gaga kucak dansı yaparken düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, konseri sırasında kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü. O anlar ise bir izleyicinin kameralarına yansıdı.

Ünlü aktör Bradley Cooper ile yer aldığı Bir Yıldız Doğuyor filmi sonrası, Cooper'la adı aşk dedikodularına karışan yıldız şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas'taki konseri sırasında tatsız bir olay yaşadı. Gaga, Las Vegas gösterisi sırasında korkunç bir kazaya karıştı.

19871616-7582641-image-m-73_1571378604594

Gaga, dans etmeye çalıştığı sırada bacaklarını fanın beline sardı. Gaga, kucağında olduğu hayranıyla birlikte dengeyi sağlayamayınca sahneden düştü.

lady-gaga-konserde-kucak-dansi-yaparken-sahneden-12541985_7079_m

Güvenliklerin ve konserdekilerin yardımına koştuğu Gaga ve hayranı olaydan yara almadan kurtuldu. Gaga olayın ardından konsere devam etti.


PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Biz öpüşme sahnesi varsa...Biz öpüşme sahnesi varsa...
Annesini ikna edemedi!Annesini ikna edemedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lady gaga Lady Gaga dans

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Avrupa Birliği'nden Türkiye kararları! 'ABD-Türkiye açıklaması not edildi'

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nilperi Şahinkaya: Kerem beni üzmedi

Biz öpüşme sahnesi varsa...

Hadise annesi Gülnihal Açıkgöz'ü ikna edemedi

Annesini ikna edemedi!

Çağla Şıkel'den Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı

Asker selamıyla destek mesajı

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile kavga mı etti? Güldüren anı

'Birbirimize hiddetli bir şekilde bağırınca...'

Pınar Altuğ'un yeni imajı olay oldu!

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.