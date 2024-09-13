Lahmacun'dan sonra şimdi de cevizli sucuk... Duygu Özaslan 'en köylü özelliğim' dedi! Sosyal medya yıkıldı

MYNET-YouTube için çektiği makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve açıklamalarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü fenomen Duygu Özaslan son olarak Bodrum'da bir lahmacuna ödediği para ile gündem olmuştu.

Bir adet lahmacuna 1.250 TL verdiğini söyleyen Özaslan 'Kendimi keriz gibi hissediyorum' demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

'EN KÖYLÜ ÖZELLİĞİM' DEYİNCE...

Duygu Özaslan şimdi de TikTok'ta paylaştığı bir video ile gündem oldu. "En köylü özelliğiniz ne? Benim en sevdiğim snack cevizli sucuk" diyerek cevizli sucuk yediği anları paylaşan Özaslan bu paylaşımı ile sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'cevizli sucuk yemek neden köylü özelliği olsun?', 'kendi kültürümüzü köylü özelliği demene gerek yok', 'köylü ile alakasını arıyorum' gibi yorumlar yapıldı.