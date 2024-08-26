Laptop klavyesini iptal etme: Laptop klavyesi nasıl devre dışı bırakılır?

Dizüstü bilgisayarla birlikte harici bir klavye kullanma ihtiyacı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir; örneğin, dizüstü klavyesindeki tuşların zarar görmesi ya da daha fazla özelliğe sahip bir klavye tercih edilmesi. Ancak, yerleşik klavye aktifken harici klavyenin kullanımı genellikle zorlayıcı olabilir, çünkü harici klavyenin konumlandırılması bu durumda daha karmaşık hâle gelir. Bu nedenle, laptop klavyesini devre dışı bırakma işlemi sıkça araştırılan bir konudur.
Pc klavye devre dışı bırakma işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanır:
Diğer bir yöntem olarak, laptop klavye kapatma tuşu denenebilir. laptop klavyeyi devre dışı bırakma kısayolunda FN tuş kombinasyonları genellikle bu işlevi sağlamak için yeterlidir. Ancak, bazı laptop modellerinde bu seçenek mevcut değilse, yazılım aracılığıyla klavyeyi devre dışı bırakmak mümkün olmayabilir.
Klavye iptal etme için laptopun alt kapağını açarak sistem bileşenlerine erişmek gerekir. İç kısma ulaşıldığında, klavye ile anakart arasında bir bağlantı kablosu bulunur. Bu kabloyu dikkatlice soketinden ayırarak klavye ile sistem arasındaki bağlantıyı kesebilirsiniz. Kabloyu çıkardıktan sonra, sistemin klavyesi artık devre dışı kalacaktır çünkü klavyenin anakarta veri iletimi durdurulmuş olur. Ancak bu yöntemin teknik bilgisi olmayan kişi veya kişiler tarafından yapılması kesinlikle önerilmemektedir.