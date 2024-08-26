Laptop klavyesini iptal etme: Laptop klavyesi nasıl devre dışı bırakılır?

Dizüstü bilgisayarla birlikte harici bir klavye kullanma ihtiyacı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir; örneğin, dizüstü klavyesindeki tuşların zarar görmesi ya da daha fazla özelliğe sahip bir klavye tercih edilmesi. Ancak, yerleşik klavye aktifken harici klavyenin kullanımı genellikle zorlayıcı olabilir, çünkü harici klavyenin konumlandırılması bu durumda daha karmaşık hâle gelir. Bu nedenle, laptop klavyesini devre dışı bırakma işlemi sıkça araştırılan bir konudur.

Laptopta klavye nasıl kilitlenir?

Pc klavye devre dışı bırakma işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

Windows tuşu + X kombinasyonuna basın ve açılan menüden Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın.

İpucu: Eğer klavyeniz hiç çalışmıyorsa, “Bu Bilgisayar” simgesine sağ tıklayıp Yönet seçeneğine tıklayarak Aygıt Yöneticisi'ne erişebilirsiniz. Sol menüden Aygıt Yöneticisi'ne ulaşmak mümkün.

Klavye bölümünü genişletmek için üzerine bir kez tıklayın. Ardından Standart PS/2 Klavye üzerine sağ tıklayın ve Cihazı Kaldır seçeneğini seçin.

Bu işlemin ardından, laptop klavyesi bilgisayar yeniden başlatılana kadar devre dışı kalacaktır. Bilgisayar yeniden başlatıldığında, klavye otomatik olarak yeniden etkinleşir.

Windows 10 laptop klavye devre dışı bırakma için Windows 10'da otomatik sürücü yükleme özelliğini devre dışı bırakmak gereklidir; bu işlem ise biraz daha karmaşık adımlar gerektirir.

Diğer bir yöntem olarak, laptop klavye kapatma tuşu denenebilir. laptop klavyeyi devre dışı bırakma kısayolunda FN tuş kombinasyonları genellikle bu işlevi sağlamak için yeterlidir. Ancak, bazı laptop modellerinde bu seçenek mevcut değilse, yazılım aracılığıyla klavyeyi devre dışı bırakmak mümkün olmayabilir.

Laptop klavyesini iptal etme

Klavye iptal etme için laptopun alt kapağını açarak sistem bileşenlerine erişmek gerekir. İç kısma ulaşıldığında, klavye ile anakart arasında bir bağlantı kablosu bulunur. Bu kabloyu dikkatlice soketinden ayırarak klavye ile sistem arasındaki bağlantıyı kesebilirsiniz. Kabloyu çıkardıktan sonra, sistemin klavyesi artık devre dışı kalacaktır çünkü klavyenin anakarta veri iletimi durdurulmuş olur. Ancak bu yöntemin teknik bilgisi olmayan kişi veya kişiler tarafından yapılması kesinlikle önerilmemektedir.