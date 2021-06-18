Ekran altı kameralı Xiaomi Mi MIX 4'ün fiyatı daha yüksek olacak!

Xiaomi'nin, Mi MIX serisi amiral gemisi akıllı telefonunun yeni nesli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Piyasaya sürüleceği konuşulan MIX serisinin yeni telefonu Mi MIX 4'ün kullanıcılara gerçek anlamda bir tam ekran deneyimi sunacağı iddiası bulunuyor. Şimdi, Çin'den gelen yeni bir rapor telefon hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

TEK BİR VERSİYON İLE GELECEK

Rapor, Xiaomi Mi MIX 4'ün ekran altı kamera sensörüne sahip olacak tek bir versiyon ile satışa sunulacağını iddia ediyor. Rapora göre, daha önce iddia edildiği gibi telefonun ekran altı kamera sensörüne sahip olmayan, geleneksel bir versiyonu olmayacak.

MI MIX 4 AMİRAL GEMİSİNDEN DAHA PAHALI

Rapor, Mi MIX 4'ün fiyatı hakkında da önemli şeyler söylüyor. Mi MIX 4'ün fiyatının şirketin en üst düzey akıllı telefonu Mi 11 Ultra'nın fiyatından daha yüksek olacağı iddia ediliyor.

İŞTE BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Mi MIX 4'ün özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga setinin ve 120W kablolu hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pilin yer alacağı düşünülüyor. Ekran altı kameralı Mi MIX 4'ün ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak telefonun bu yılın üçüncü çeyreğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

