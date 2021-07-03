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Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Tedavimiz sonuç verdi

03.07.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu Instagram'dan paylaştığı bir video ile takipçilerine müjdeli haberi verdi. Boğaç Aksoy paylaşımında "Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Tümörlerin çoğu gitmiş. Şu anda benden mutlusu yok" dedi.

Kanal D'nin yıllardır ekranlarda olan dizisi Arka Sokaklar'da Volkan Komiser karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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"HAYATA DÖRT KOLLA SARILACAĞIM"

Boğaç Aksoy yaptığı paylaşımda "Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı Allah’ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor. Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim. Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım. Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız. Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah’a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerinde benimle olsun" ifadelerini kullandı.

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Bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden genç oyuncu, kemoterapi gören diğer kanser hastası vatandaşlara da acil şifalar diledi.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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Çok geçmiş olsun canım kardeşim

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