Leonardo DiCaprio ifşası! Yatakta kötüymüş

Hollywood'un çapkınlığıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncusu Leonardo DiCaprio, eski aşkının yeğeninin paylaşımıyla gündem oldu.

Leonardo DiCaprio ve dansçı Julianne Hough'un ilişki yaşadığına dair iddiaların ortaya atıldığı dönemlerde bazı görgü tanıkları, çiftin birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını ve etraflarında hiç kimseyi umursamadıklarını söyledi.

Hough'un en büyük ablası Sharee Hough Selman'ın kızı olan Star, Tiktok hesabından ilginç sözler söyledi. Hough'un yeğeni Hough'un Dicaprio ile ilişkiye girdiğini fakat DiCaprio'nun yatakta çok kötü olduğunu anlattığını söyledi.

Ancak Star isimli genç kız ses getiren paylaşımı kısa süre sonra sildi.



