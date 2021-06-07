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Leonardo DiCaprio ifşası! Yatakta kötüymüş

07.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında aşk yaşadıkları konuşulan Leonardo DiCaprio ve dansçı Julianne Hough'un gizli ilişkisi ünlü dansçının yeğeninin paylaşımıyla ifşa oldu. Hough'un yeğeninin TikTok hesabından yaptığı açıklamada, Julianne'nın kendisine Dicaprio ile ilişkiye girdiğini fakat yıldız oyuncunun yatakta çok kötü olduğunu anlattığını söyledi.

Leonardo DiCaprio ifşası! Yatakta kötüymüş

Hollywood'un çapkınlığıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncusu Leonardo DiCaprio, eski aşkının yeğeninin paylaşımıyla gündem oldu.

Leonardo DiCaprio ve dansçı Julianne Hough'un ilişki yaşadığına dair iddiaların ortaya atıldığı dönemlerde bazı görgü tanıkları, çiftin birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını ve etraflarında hiç kimseyi umursamadıklarını söyledi.

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Hough'un en büyük ablası Sharee Hough Selman'ın kızı olan Star, Tiktok hesabından ilginç sözler söyledi. Hough'un yeğeni Hough'un Dicaprio ile ilişkiye girdiğini fakat DiCaprio'nun yatakta çok kötü olduğunu anlattığını söyledi.

Ancak Star isimli genç kız ses getiren paylaşımı kısa süre sonra sildi.

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tiktok Leonardo DiCaprio
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