Leonardo DiCaprio'nun en sevilen filmleri! Birçoğunu hala izlememiş olabilirsiniz...

1974 yılında Los Angeles'ta doğan İtalyan kökenli aktör, henüz 11 yaşındayken oyuncu olmaya karar verdi. İlk yıllarında TV dizilerinde yer alırken sonraki dönemde filmlerde oynamaya başladı. Titanic gibi birçok kişinin severek izlediği ve popülerliğini hiç kaybetmeyen yapımlarda da rol alan Leonardo DiCaprio'nun en sevilen filmlerini öğrenmek için aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

EN SEVİLEN LEONARDO DICAPRIO FİLMLERİ

1. Titanic (IMDb: 7.8)

Konu: Tanrı'nın bile batıramayacağı iddia edilen Titanic Amerika'ya doğru yola çıktığında Jack isimli genç bir ressam ile Rose adlı zengin ve güzel bir kız da yolcuları arasındadır. Bu iki genç tesadüf eseri tanışıp yakınlaştıklarında aralarındaki sınıfsal farklılıkları bir kenara bırakıp aşık olurlar. Oysa onları pusuda bekleyen büyük bir tehlike vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Yönetmen: James Cameron

2. Inception (IMDb: 8.8)

Konu: Dom Cobb, rüya gördükleri esnada insanların bilinçaltına inerek onların sırlarını çalan bir hırsızdır. Bu yeteneği onu uluslararası bir kaçak yapınca oldukça başarması imkansız bir teklif alır: Bu sefer bir fikri çalmak yerine onu bilinçaltına yerleştirmesi gerekecektir.