Leonardo DiCaprio'nun en sevilen filmleri! Birçoğunu hala izlememiş olabilirsiniz...

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page

Yönetmen: Christopher Nolan

3. The Wolf of Wall Street (IMDb: 8.2)

Konu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Leonardo DiCaprio'nun hayat verdiği Jordan, oldukça hırslı bir adamdır. Zengin olma hayaliyle birçok yatırımcıyı kandırır ve bir para makinesine dönüşür. Ancak uyuşturucuyla, hayat kadınlarıyla ve pahalı fantezilerle çevrili hayatının çöküşe geçmesi an meselesidir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill

Yönetmen: Martin Scorsese

4. The Revenant (IMDb: 8.0)

Konu: Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran bu filmde avcılık yapan bir kuruluşta tuzakçı olarak çalışan Hugh Glass, çıktıkları bir av sonrasında ölümcül bir şekilde yaralanır. Arkadaşları tarafından geride bırakıldıktan sonra büyük bir yaşam mücadelesi vermesi gerekir. Çünkü hayatta kalmak için önemli nedenleri vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

Yönetmen: Alejandro Gonzalez Inarritu

5. Once Upon a Time in Hollywood (IMDb: 7.7)