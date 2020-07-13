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Leonardo DiCaprio'nun en sevilen filmleri! Birçoğunu hala izlememiş olabilirsiniz...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Henüz 5 yaşındayken Romper Room isimli çocuk dizisiyle oyunculuğa başlayan başarılı aktör Leonardo DiCaprio, rol aldığı kaliteli yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aldığı Oscar ve BAFTA ödülleriyle de başarısını kanıtlayan DiCaprio, oynadığı filmlerle sinema sektörüne damgasını vuruyor. Peki, karizmatik oyuncunun en sevilen filmleri hangileri?

Leonardo DiCaprio'nun en sevilen filmleri! Birçoğunu hala izlememiş olabilirsiniz...

1974 yılında Los Angeles'ta doğan İtalyan kökenli aktör, henüz 11 yaşındayken oyuncu olmaya karar verdi. İlk yıllarında TV dizilerinde yer alırken sonraki dönemde filmlerde oynamaya başladı. Titanic gibi birçok kişinin severek izlediği ve popülerliğini hiç kaybetmeyen yapımlarda da rol alan Leonardo DiCaprio'nun en sevilen filmlerini öğrenmek için aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

EN SEVİLEN LEONARDO DICAPRIO FİLMLERİ

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1. Titanic (IMDb: 7.8)

Konu: Tanrı'nın bile batıramayacağı iddia edilen Titanic Amerika'ya doğru yola çıktığında Jack isimli genç bir ressam ile Rose adlı zengin ve güzel bir kız da yolcuları arasındadır. Bu iki genç tesadüf eseri tanışıp yakınlaştıklarında aralarındaki sınıfsal farklılıkları bir kenara bırakıp aşık olurlar. Oysa onları pusuda bekleyen büyük bir tehlike vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Yönetmen: James Cameron

2. Inception (IMDb: 8.8)

Konu: Dom Cobb, rüya gördükleri esnada insanların bilinçaltına inerek onların sırlarını çalan bir hırsızdır. Bu yeteneği onu uluslararası bir kaçak yapınca oldukça başarması imkansız bir teklif alır: Bu sefer bir fikri çalmak yerine onu bilinçaltına yerleştirmesi gerekecektir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page

Yönetmen: Christopher Nolan

Leonardo DiCaprio filmleri… Leonardo DiCaprio kaç filmde oynadı?Leonardo DiCaprio kaç filmde oynadı?

3. The Wolf of Wall Street (IMDb: 8.2)

Konu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Leonardo DiCaprio'nun hayat verdiği Jordan, oldukça hırslı bir adamdır. Zengin olma hayaliyle birçok yatırımcıyı kandırır ve bir para makinesine dönüşür. Ancak uyuşturucuyla, hayat kadınlarıyla ve pahalı fantezilerle çevrili hayatının çöküşe geçmesi an meselesidir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill

Yönetmen: Martin Scorsese

4. The Revenant (IMDb: 8.0)

Konu: Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran bu filmde avcılık yapan bir kuruluşta tuzakçı olarak çalışan Hugh Glass, çıktıkları bir av sonrasında ölümcül bir şekilde yaralanır. Arkadaşları tarafından geride bırakıldıktan sonra büyük bir yaşam mücadelesi vermesi gerekir. Çünkü hayatta kalmak için önemli nedenleri vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

Yönetmen: Alejandro Gonzalez Inarritu

5. Once Upon a Time in Hollywood (IMDb: 7.7)

Konu: Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Rick Dalton, Hollywood'da adını duyurmak isteyen bir TV aktörüdür. Brad Pitt'in hayat verdiği Cliff Booth ise Rick'i bu konuda destekleyen dublörüdür. İkili, Hollywood'un yeni gözdesi ve Rick'in komşusu olan Sharon Tate'in onlara şöhretin kapısını açabileceğini düşünür.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

Yönetmen: Quentin Tarantino

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