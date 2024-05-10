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    4. Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! "Evli erkeklerle birliktelik yaşıyorum, bu aldatma olarak görmüyorum"

    Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! "Evli erkeklerle birliktelik yaşıyorum, bu aldatma olarak görmüyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 14:26
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    Eskiden muhasebeci olan ve şimdilerin sosyal medya fenomeni 28 yaşındaki Katija Cortez yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Evli erkeklerin genellikle eşlerinden övgüyle söz ettiğini ve kendilerini sadakatsiz olarak görmediklerini söyleyen Cortez, "Evli erkeklerle birliktelik yaşıyorum, bu aldatma olarak görmüyorum" dedi.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Katija Cortez, podcast Kat & Mark Show'da yaptığı itiraflarla gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim ilişkilerinde çoğunlukla evli erkeklerle birlikte olduğunu dile getirerek tepki çekti.

    "TEK EŞLİLİĞE İNANMIYORUM"

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    Boşansalar bile erkeklerin eski eşlerinden genellikle son derece nazik ve ölçülü bahsettiğini dile getiren Cortez, "Şimdiye kadar karısı hakkında kötü konuşan evli bir sevgilim olmadı. Partnerlerine karşı hayal kırıklığı sergileyenler yalnızca karmaşık süreçlerden geçenlerdir. Boşanırlar, ancak o zaman bile çoğu zaman eşleri hakkında hâlâ çok kibar bir şekilde konuşurlar.Evli bir adam beni gördüğünde buna aldatma demeyi sevmiyorum çünkü ortada romantik duygular yok." dedi.

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    Aldatmayı teşvik etmek istemediğini ama aynı zamanda tek eşliliğe inanmadığını ifade eden Cortez, "Aldatmayı teşvik etmiyorum ama aynı zamanda tek eşliliğe de inanmıyorum, çünkü gerçek anlamda sadık ilişkilerin nadir olduğunu defalarca gördüm" diye ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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