Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon A Time In Hollywood) şimdi de dublörlere işkence yapıldığı iddiasıyla gündemde. Quentin Tarantino'nun dokuzuncu filmi olan Bir Zamanlar Hollywood'da yapımının başrol oyuncularından Leonardo DiCaprio, filmin setinde yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

İŞKENCE ETMEK ZORUNDA KALDIM

Daha önce Django Unchained filminde Quentin Tarantino ile birlikte çalışmış olan Oscarlı yıldız Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood ile ilgili konuştu. Filmde, Naziler üzerinde kullanmış olduğu bir alev makinesine sahip olan DiCaprio, silahı dublörlerin üzerinde kullanmak zorunda kaldığını söyledi ve şu sözleri sarf etti:

Onlara gerçek bir alev püskürtme makinesi tutmak ve işkence etmek zorunda kaldım. Onlar için kötü hissetmeye başladım. Ama bir süre sonra kendim için de üzülmeye başladım. Çünkü sıcaklık doğrudan yüzüme geliyordu. O gün kronik baş ağrıları başladı. Alev makinesinin geri teptiğini biliyordum. Ama şükürler olsun ki açık alandaydık.

Olaylı sahne çekilirken filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt’in de orada olduğunu söyleyen Leonardo DİCaprio, Pitt’in yardım edemediğini ve yalnızca gülüp geçtiğini ifade etti.