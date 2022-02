Leonid Kuravlyov, Sovyetler döneminde başlayan oyunculuk macerasını Rusya döneminde de başarılı performansıyla devam ettirmeyi başardı. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Çıkan haberlerin ardından Leonid Kuravlyov merak konusu oldu. Bu kapsamda Leonid Kuravlyov kimdir? Nereli? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Öte yandan 200'ün üzerinde filmde rol alan Sovyet ve Rus aktör Leonid Kuravlyov'un ölümü üzerine yapılan açıklama yürekleri dağladı.

LEONİD KURAVLYYOV KİMDİR? NERELİ?

Leonid Kuravlyov 8 Ekim 1936 tarihinde Rusya, Moskova'da dünyaya geldi. Rus sinema oyuncusu Leonid Kuravlyov Gerasimov Sinema Enstitüsü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Mezuniyeti sonrası Rus yönetmen Andrei Tarkovsky'nin Alexandr Gordon'la birlikte çektiği "Today No One Will Be Fired" filminde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, "The Golden Calf" adlı filmle yıldız olarak anılmaya başlandı.

1968 yapımı bu filmin ardından 5 yıl sonra "Ivan Vasilievich Changes Profession"la, sonrasında "Afonya", "Seventeen Moments of Spring"le boy gösterdi.

Rus-Amerikan ortak yapımı bir film olan ve Leonid Gaidai'in son filmi olarak sinema tarihine geçen "The Weather is Good on Deribasovskaya, It Rains Again on Brighton Beach"le yeniden kamera karşısına geçti.

Leonid Kuravlyov oyunculuk yaşamı boyunca 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Rus aktör 2015 yılında oyunculuğu bıraktı.

Leonid Kuravlyov'un Sovyetler Birliği'nde çeşitli ödüller aldığı biliniyor.

LEONİD KURAVLYYOV KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Sovyet ve Rus aktör Leonid Kuravlyov 85 yaşında koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yapılan açıkjlamada ünlü aktörün Ocak ayının ilk günlerinde yakalandığı kovid-19 nedeniyle Moskova'da zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldığı fakat iyileşip taburcu edildiği aktarılırken, hastaneden çıktıktan birkaç hafta sonra koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.