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Leonid Kuravlyov kimdir? Nereli? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü?

01.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonid Kuravlyov'dan acı haber geldi. Sovyet ve Rus oyuncu Leonid Kuravlyov hayatını kaybetti. Bilhassa Andrey Tarkovski filmlerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncunun ölüm haberi sevenlerini üzdü. Peki Leonid Kuravlyov kimdir? Nereli? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü? İşte Leonid Kuravlyov'un hayatı ve biyografisi...

Leonid Kuravlyov kimdir? Nereli? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü?

Leonid Kuravlyov, Sovyetler döneminde başlayan oyunculuk macerasını Rusya döneminde de başarılı performansıyla devam ettirmeyi başardı. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Çıkan haberlerin ardından Leonid Kuravlyov merak konusu oldu. Bu kapsamda Leonid Kuravlyov kimdir? Nereli? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Öte yandan 200'ün üzerinde filmde rol alan Sovyet ve Rus aktör Leonid Kuravlyov'un ölümü üzerine yapılan açıklama yürekleri dağladı.

Leonid Kuravlyov kimdir? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü?

LEONİD KURAVLYYOV KİMDİR? NERELİ?

Leonid Kuravlyov 8 Ekim 1936 tarihinde Rusya, Moskova'da dünyaya geldi. Rus sinema oyuncusu Leonid Kuravlyov Gerasimov Sinema Enstitüsü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Mezuniyeti sonrası Rus yönetmen Andrei Tarkovsky'nin Alexandr Gordon'la birlikte çektiği "Today No One Will Be Fired" filminde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, "The Golden Calf" adlı filmle yıldız olarak anılmaya başlandı.

1968 yapımı bu filmin ardından 5 yıl sonra "Ivan Vasilievich Changes Profession"la, sonrasında "Afonya", "Seventeen Moments of Spring"le boy gösterdi.

Rus-Amerikan ortak yapımı bir film olan ve Leonid Gaidai'in son filmi olarak sinema tarihine geçen "The Weather is Good on Deribasovskaya, It Rains Again on Brighton Beach"le yeniden kamera karşısına geçti.

Leonid Kuravlyov oyunculuk yaşamı boyunca 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Rus aktör 2015 yılında oyunculuğu bıraktı.

Leonid Kuravlyov'un Sovyetler Birliği'nde çeşitli ödüller aldığı biliniyor.

Leonid Kuravlyov kimdir? Ünlü Rus aktör Leonid Kuravlyov kaç yaşında, neden öldü?

LEONİD KURAVLYYOV KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Sovyet ve Rus aktör Leonid Kuravlyov 85 yaşında koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yapılan açıkjlamada ünlü aktörün Ocak ayının ilk günlerinde yakalandığı kovid-19 nedeniyle Moskova'da zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldığı fakat iyileşip taburcu edildiği aktarılırken, hastaneden çıktıktan birkaç hafta sonra koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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