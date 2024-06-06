Leopar giyip önüne lotus çiçeği takmıştı... Melis Sezen Cannes tarzını açıkladı! 'Vahşiliği seviyorum'

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekrana gelmişti.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve ilginç dansları ile adından söz ettiren Sezen son olarak Cannes'a gitmiş ve leopar desenli elbisesi ile dillere düşmüştü.

TARZI HİÇ BEĞENİLMEMİŞTİ

Sezen'in vücudunu saran leopar elbisesinin önünde bulunan lotus çiçeği detayı ise dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü isme; 'Hiç olmamış', 'Elbisedeki o detay ne?', 'Dikkat çekmek için önüne taktığın şey ne?' gibi yorumlar yapılmıştı.

'DİŞİL ENERJİ İLE İLGİLİ'

Melis Sezen kombininin detaylarını anlattı. Sezen; 'İnsan kendini olduğu gibi ortaya koyduğunda eşsiz ve çok özel bir şey oluyor. O vahşiliğimizi seviyorum. Kadının o vahşi doğasını da çok seviyorum. O yüzden açık bir şekilde o olsun istedim. Lotusun da anlamı zaten o. Biraz uyanış hem de ilahi uyanış ile ilgili. Aynı zamanda da dişil enerji ile ilgili' dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sezen 'Kendinizi leopar gibi mi hissediyorsunuz?' sorusuna ise 'hissediyorum tabii' diyerek yanıt verdi. Sezen 'Herkes kendini olduğu gibi koysun. Şahane oluyor o zaman.' sözleriyle de eleştirilere yanıt vermiş oldu.