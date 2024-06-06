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  4. RU'nun Reyan'ı Meryem Uzerli cesur sahneleriyle gündemdeydi... Estetik itirafı sosyal medyayı salladı

RU'nun Reyan'ı Meryem Uzerli cesur sahneleriyle gündemdeydi... Estetik itirafı sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.06.2024 12:00
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Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Meryem Uzerli’nin yeni dizisi Ru'daki cesur sahneleri gündemdeydi. Uzerli şimdi de estetik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzerli'nin samimi halleri sosyal medyayı salladı.

RU'nun Reyan'ı Meryem Uzerli cesur sahneleriyle gündemdeydi... Estetik itirafı sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli şimdilerde Gain’de yayınlanan RU dizisindeki Reyan karakteriyle adından söz ettiriyor.

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Cesur sahneleri gündem olan Meryem Uzerli estetik itirafıyla sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz haftalarda gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Uzerli; 'Botoks, dolgu var mı?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

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ESTETİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

"Su içiyorum ondan böyle kalıyorum" gibi açıklamalara inat Uzerli tüm estetiklerini kabul etti ve "evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!" dedi. Uzerli'nin samimi halleri kısa sürede gündem oldu.

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Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Helal olsun be', 'Keşke herkes senin gibi olsa', 'Herkes şöyle kabul etse ne olur sanki' gibi yorumlar yapıldı.

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Meryem Uzerli
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