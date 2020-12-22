Leyla Aydemir cinayeti davasında istinafın bozma gerekçesi açıklandı

Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

DAİRE: GERÇEK FAİL YA DA FAİLLERİN BULUNAMAMASI BOZMA GEREKÇESİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde dün dosya üzerinden görüşüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kararında, sanık Yusuf Aydemir'in atılı suçlardan ayrı ayrı beraat etmesi, karar kesinleştikten sonra ise gerçek fail ya da faillerin tespit edilmesi için dosyanın Ağır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi gerekirken, mahkumiyet kararı verilmesini bozma gerekçesi yaptı.