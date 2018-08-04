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Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! Bakın nerede ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

TAYLAND’da sivrisinek ısırması sonucu dang hummasına yakalanan ve geçirdiği tedavi sonrası sağlığına kavuşan Leyla Bilginel, Bodrum Art Suits Otel’de oğlu Kayra’yla görüntülendi.

Leyla Bilginel ölümden dönmüştü! Bakın nerede ortaya çıktı

Sperm bankası aracılığıyla hamile kalıp, çocuk sahibi olmasıyla çok konuşulan Leyla Bilginel, hayatını sürdürdüğü Taylan'da ölüm döşeğindeydi. Oğlu Kayra ile Tayland'a yerleşen ve hayatını burada sürdüren Leyla Bilginel kötü haberi kendisi duyurmuştu. Leyla Bilginel sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Leyla Bilginel'in hastalığı ise hayli ölümcüldü.

'DUA EDİN NE OLUR' DEMİŞTİ

Leyla Bilginel'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Dangue virüsüne yakalanan Bilginel haberi, "Dua edin ne olur bana bir an önce iyileşeyim..! Çok hastayım. Çok konuşamıyorum. Sadece buralara gelenler dikkat etsin lütfen. Sivrisinekten bulaşan bir hastalık, ölümcül... " notuyla duyurmuştu.

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ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK

Daha önce yayınlanan videoda konuşan 40 yaşındaki oyuncu "Benim için dua edin" başlığıyla paylaştığı videoda "5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül. Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor" demişti.

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Sağlığına kavuşan ve kendini iyi hissettiğini söyleyen oyuncu, Bodrum Art Suits Otel’de oğlu Kayra’yla görüntülendi. Bilginel, “Uzun süredir kitapla uğraşıyorum. Çocuklar için güzel projelerim var. Kitabın geliriyle, minikler için köy kuracağım” şeklinde konuştu.

İşte Leyla Biginel ve oğlunun tatilinden kareler...

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Anahtar Kelimeler:
leyla bilginel Bodrum tatil dang humması

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