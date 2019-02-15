Leyleği gördü, bir çuval unu kaptı

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA)- EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının bu yıl talihlisi, Aydın'ın Söke ilçesinin kırsal mahallesi Gölbent'ten Emine Yelmer oldu.

Bu yılın ilk leyleği, Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki Söke'nin Gölbent Mahallesi'nde görüldü. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı kente gelen leyleği Gölbent sakini Emine Yelmer gördü. Yelmer, EKODOSD'un gelenek haline getirdiği 'İlk leyleği görene, bir çuval un' kampanyasının da kazananı oldu. Leyleklerin bu yıl geçen yıllara göre çok erken geldiklerini söylerek korunmaları için halkalanma çalışmalarının devam edeceğini söyleyen EKODOSD Başkanı Sürücü, "Aşağı Büyük Menderes Havzası'ndaki köylerde yaptığımız izleme ve koruma çalışmalarında, leyleklerin Afrika'dan gelişlerinden çiftleşmelerine, kuluçkaya yatmalarına, yumurtadan yavrunun çıkışından, uçuşuna kadar her safhayı gözleyerek kayıt altına alıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle yapılan halkalama çalışmaları bu yılda devam edecek" diye konuştu.

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