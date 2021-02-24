Lezzetli bir kahveyi mahvedebilecek 10 alışkanlık

Tamamen lezzetli ve kıvamında bir fincan kahve yapmak bir sanattır. Ancak bazı temel kuralları takip ederseniz nasıl yapılacağını kolayca öğrenebilirsiniz. Sizler için kahve yaparken herkesin mutlaka bir kez yaptığı hataları araştırdık. İşte lezzetli bir kahveyi mahveden 10 alışkanlık.. KAHVE ÇEKİRDEKLERİNE ÖZENMEMEK Kahve yapımının en önemli noktası aslında çekirdeklerin kalitesidir. Kahve çekirdeği alırken kokusuna dikkat edilmelidir. Yanık, küflü veya yabancı bir koku alınıyorsa o kahvenin lezzetli olması mümkün değildir. Aynı şekilde kahvede neredeyse hiç koku yoksa bu, çekirdeklerin kalitesinin yetersiz olduğu anlamına gelir. KAHVE DEĞİRMENİ KULLANMAMAK Pek çok insan özellikle zamandan tasarruf etmek için öğütülmüş kahve almayı tercih ediyor. Ancak öğütülmüş paketlerde bulunan kahveler neredeyse haftalarca raflarda beklediği için bir süre sonra bayatlıyor. Bu nedenle değirmen kullanmaya ve çekirdeklerin öğütme derecesine özen gösterilmelidir. Kahve öğütme konusunda 5 derece vardır. Bunlar iri, orta, ince, espresso ve toz olarak isimlendirilir. İri öğütme Frech Press için uygundur. Orta ve espresso öğütüm ise kahve makinelerinde, ince ve toz seçenekler ise Avrupa demliğinde kullanılmalıdır.

SAKLAMA YÖNTEMİ Kahve çekirdeklerinin lezzetini kaybetmesinin 3 nedeni vardır. Bunlar hava,ışık ve ısıdır. Bu nedenle kahvenin daha lezzetli olabilmesi için ambalaja dikkat edilmelidir. Ambalajda saklanacak ise hava geçirmez olmasına ve 3 kat folyodan oluşmasına bakılmalıdır. Kahve çekirdeklerinin bir can kavanoz ya da teneke kutuda saklanabilir. Teneke kutuda saklanacak ise pas olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kutunun paslı olması durumunda kahvede metalik bir tad oluşacaktır. Kahve plastik ambalajda satın alınmamalı ve saklanmamalıdır. 1-10 KURALINA UYMAMAK Kahve yaparken lezzetli bir kıvam elde etmek için su ve kahve oranına matematik problemi çözer gibi yaklaşılmalıdır. 10 ml suya 1 gram taze çekilmiş kahve konulmalıdır. Bu oranın bozulması en iyi kahveyi bile vast bir içeceğe dönüştürebilir. YANLIŞ BARDAK KULLANIMI Kahvenin tam anlamıyla tadını çıkartmak için doğru fincan kullanılmalıdır. En iyi seçenek ise kalın kenarları olan 200 ml’lik bir fincan olacaktır. Fincanın içinin dikdörtgen olması ise kahvenin lezzetini arttırır. Kahvenin fincana alınmadan önce sıcak su ile ıslatılması da önemli bir püf noktasıdır.