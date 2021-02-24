Lezzetli bir kahveyi mahvedebilecek 10 alışkanlık

Tamamen lezzetli ve kıvamında bir fincan kahve yapmak bir sanattır. Ancak bazı temel kuralları takip ederseniz nasıl yapılacağını kolayca öğrenebilirsiniz. Sizler için kahve yaparken herkesin mutlaka bir kez yaptığı hataları araştırdık. İşte lezzetli bir kahveyi mahveden 10 alışkanlık..
Kahve yapımının en önemli noktası aslında çekirdeklerin kalitesidir. Kahve çekirdeği alırken kokusuna dikkat edilmelidir. Yanık, küflü veya yabancı bir koku alınıyorsa o kahvenin lezzetli olması mümkün değildir. Aynı şekilde kahvede neredeyse hiç koku yoksa bu, çekirdeklerin kalitesinin yetersiz olduğu anlamına gelir.
Pek çok insan özellikle zamandan tasarruf etmek için öğütülmüş kahve almayı tercih ediyor. Ancak öğütülmüş paketlerde bulunan kahveler neredeyse haftalarca raflarda beklediği için bir süre sonra bayatlıyor. Bu nedenle değirmen kullanmaya ve çekirdeklerin öğütme derecesine özen gösterilmelidir. Kahve öğütme konusunda 5 derece vardır. Bunlar iri, orta, ince, espresso ve toz olarak isimlendirilir. İri öğütme Frech Press için uygundur. Orta ve espresso öğütüm ise kahve makinelerinde, ince ve toz seçenekler ise Avrupa demliğinde kullanılmalıdır.
Kahve çekirdeklerinin lezzetini kaybetmesinin 3 nedeni vardır. Bunlar hava,ışık ve ısıdır. Bu nedenle kahvenin daha lezzetli olabilmesi için ambalaja dikkat edilmelidir. Ambalajda saklanacak ise hava geçirmez olmasına ve 3 kat folyodan oluşmasına bakılmalıdır. Kahve çekirdeklerinin bir can kavanoz ya da teneke kutuda saklanabilir. Teneke kutuda saklanacak ise pas olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kutunun paslı olması durumunda kahvede metalik bir tad oluşacaktır. Kahve plastik ambalajda satın alınmamalı ve saklanmamalıdır.
Kahve yaparken lezzetli bir kıvam elde etmek için su ve kahve oranına matematik problemi çözer gibi yaklaşılmalıdır. 10 ml suya 1 gram taze çekilmiş kahve konulmalıdır. Bu oranın bozulması en iyi kahveyi bile vast bir içeceğe dönüştürebilir.
Kahvenin tam anlamıyla tadını çıkartmak için doğru fincan kullanılmalıdır. En iyi seçenek ise kalın kenarları olan 200 ml’lik bir fincan olacaktır. Fincanın içinin dikdörtgen olması ise kahvenin lezzetini arttırır. Kahvenin fincana alınmadan önce sıcak su ile ıslatılması da önemli bir püf noktasıdır.
Kokuları emme kabiliyetleri nedeniyle buzdolabında saklanmaması gereken ürünlerin bir listesi var ve kahve de bunlardan biridir. Kahve çekirdeklerini buzdolabında saklamak tadı ve aromasının kötüleşmesine neden olur.
Pek çoğumuzun yaşadığı bir problemden bahsedeceğiz. Sıcak olarak tüketilecek olan bir kahveyi soğutmak. Soğuk kahve içiyorsanız ne ala ama lezzetli bir kahveyi unutarak soğumasına neden olduysanız artık çok geç! Çünkü bayat ve soğutulmuş kahve çok acı olur ve tüm lezzetini kaybeder.
Kahve harika bir antioksidan kaynağıdır. Son araştırmalar , aynı miktarda antioksidanı kahveden sütlü veya sütsüz alabileceğimizi kanıtladı. Dolayısıyla her iki seçenek de sağlığımız için iyidir. Kahveye süt koyma fikri ilk olarak Fransa'da ortaya çıktı. Şüphesiz içeceğe özel bir tat verir ve biraz soğutur, yemek borusu kanseri riskini azaltır. Ancak aşırı miktarda süt veya şeker, en taze kahvenin tadını bile bozabilir.
Kahve severler, kavrulduktan sonraki ilk 3 hafta kahve çekirdeklerini kullanmanızı önerir. Ama bir seferde çok fazla kahve alırsanız, bu kuralı muhtemelen çiğneyeceksiniz. Bu yüzden daha az satın alıp taze, sert kahvenin tadını çıkarmak daha iyidir.
Son bir ipucu daha verecek olursak; etiketlere dikkat etmeyi unutmayın. Kavurma tarihi de dahil olmak üzere mümkün olduğunca fazla bilgi içermelidir.
Diğer tüm ekipmanlar gibi, kahve makinesinin de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bu sadece gerçek kahve aromasını korumaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bakterilerin kahvenize girmesini de engelleyecektir.
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