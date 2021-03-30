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LG V60 ThinQ 5G Android 11 güncellemesini alıyor

30.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verizon’un LG V60 ThinQ 5G UW’si geçtiğimiz ay ABD’de Android 11 güncellemesini aldı. Güncelleme diğer bölgelere de yayılmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta Android’in en son sürümünün tadına bakacak olan ülke Kanada olacak. 

LG V60 ThinQ 5G Android 11 güncellemesini alıyor

Telus, yazılım güncelleme çizelgesi sayfasını güncelledi. V60 ThinQ 5G’nin 31 Mart’tan itibaren Android 11 güncellemesini alacağını açıkladı. Ancak Telus’un ağına kilitlenen tüm birimlerin önümüzdeki Çarşamba günü Android 11 almayacağını belirtmekte fayda var. Güncellemenin her yere ulaşması haftalar sürecektir. V60 ThinQ 5G kullanıcıları, güncellemenin sohbet balonları, bildirim geçmişi ve tek seferlik izinler gibi olağan Android 11 özelliklerini beraberinde getirmesini bekliyor. Yeni yapının Mart 2021 Android güvenlik yamasıyla birlikte gelmesi de beklenenler arasında. Bununla birlikte, Telus dün LG Velvet için Android 11’i kullanmaya başladı. Bu nedenle henüz bir güncelleme istemi almadıysanız, cihazınızın Ayarlar menüsüne giderek manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.

LG V60 THİNQ 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

LG V60 ThinQ 5G'nin özelliklerini hatırlayacak olursak: LG V60 ThinQ, Samsung Galaxy S20 gibi bir amiral gemi olmasa da, özellikleri bakımından oldukça iyi bir telefon. Telefon 6.8 inçlik Full HD+ bir ekran ile geliyor. 2460 x 1080 piksel çözünürlüğündeki ekran 395 ppi yoğunluğa ve 500 nit ekran parlaklığına sahip.

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Bu arada ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim. Ayrıca telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz. İşlemcisi ise Snapdragon 865. 8 çekirdekli işlemcinin 1 adet ARM Cortex-A77 tabanlı Kyro 585 çekirdeği 2.85 GHz hızında çalışıyor. 3 adet Kryo 585 çekirdeğin çalışma hızı ise 2.4 GHz. Son olarak, 4 adet Kryo 585 çekirdeği verimliliğe odaklanıyor ve 1.8 GHz hızında çalışıyor. İşlemci bünyesinde Adreno 650 GPU grafik birimini de barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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