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LG akıllı telefon bölümünün kapısına kilit vurabilir

22.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG yıllardır ürün geliştiren akıllı telefon bölümünü satmak yerine kapatabilir. Çıkan bir haberin iddiasına göre, Volkswagen AG ve Vingroup JSC ile olası satış için anlaşamayan LG, bölümü kapatma kararını çok yakında çalışanlarına duyurabilir.

LG akıllı telefon bölümünün kapısına kilit vurabilir

LG akıllı telefon üretiminde yıllardır bulunuyor. Fakat LG, bir süredir akıllı telefon sektöründe istenen etkiyi yaratamıyor. Son olarak LG Wing ve LG Rollable gibi iki fütüristik telefon ile biraz kımıldanmaya başlayan akıllı telefon bölümü, maalesef bazı iddiaların gölgesinde kalıyor. Bu iddialar, LG'nin akıllı telefon bölümünü satacağı ya da bu işten elini tamamen çekeceğine yönelik söylentilerden oluşuyor. LG Electronics CEO'su Kwon Bong-seok'un ocak ayında zarar eden akıllı telefon operasyonu için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemesi de bu söylentileri oldukça güçlendiriyor. Çıkan bir habere göre ise LG artık kritik bir karar almanın eşiğinde.

LG'NİN AKILLI TELEFON BÖLÜMÜ KAPANABİLİR

Bloomberg'in DongA Ilbo’ya dayandırdığı haberine göre, LG, mobil iletişim bölümünü satmak yerine kapatabilir. Rapora bakılırsa, Alman Volkswagen AG ve Vietnam Vingroup JSC ile gerçekleşen müzakereler sonucu olası satış için anlaşamayan Güney Koreli şirket, akıllı telefon bölümünü kapatma seçeneğini ciddi ciddi değerlendirebilir.

LG akıllı telefon

KARARI NİSAN AYI BAŞLARINDA DUYABİLİRLER

Öte yandan, LG'nin geçen ay katlanabilir ekranlı telefonların geliştirilmesini durdurduğu ve 2021'in ilk yarısı için planlanan tüm yeni akıllı telefonları rafa kaldırıldığı söyleniyor. Rapora göre LG, şirketin kaderi konusundaki önemli kararını nisan ayı başlarında çalışanlarıyla paylaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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