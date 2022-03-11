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LGS'de değişiklik iddiası! Sınav süresi ve soru dağılımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

11.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olup olmayacağıyla ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizdi.

LGS'de değişiklik iddiası! Sınav süresi ve soru dağılımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

LGS'de değişikliklik yapılıp yapılmayacağıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Şu an için bir değişiklik planlamadıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu. "Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz." diyen Özer, yüz yüze eğitim konusunda ise noktayı koydu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, APara'da katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "İstihdam garantili mesleki eğitim" sistemine ilişkin soru üzerine Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var." bilgisini verdi.

"ÖĞRENCİ SAYILARINDA YÜKSELME OLACAK"

Bu kanun değişikliğinden sonra alanlarda öğrenci sayılarında
yükselme olduğunu dile getiren Özer, "Bu kanun değişikliğinden önce güzellik ve saç bakım hizmetlerinde 40 bin öğrenci varmış, şu anda 70 bin. Motorlu araçlar teknolojisinde 29 bin çırak varken, bugün 59 bin 271, yiyecek içecek hizmetlerinde 9 bin 722 öğrenci varken, bugün 37 bin 715'e çıkmış. Muhasebe ve finansman alanında 471 öğrenci varmış, şu anda 5 bin 90'a, metal teknolojisi alanında 5 bin 812'ye çıkmış. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede ise 3 bin 900 öğrenci varken bugün 7 bin 700'e çıkmış." dedi.

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Özer, 2022'nin sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturmayı hedeflediklerini ve mesleki eğitim merkezlerinin en büyük avantajının yaş sınırlamasının bulunmaması olduğunu aktardı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitim sürecinin okullarda nasıl sürdürüldüğüne yönelik soru üzerine Özer, "Yüz yüze eğitimle 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayacağız." diye konuştu.

Özer, Kovid-19 tedbirlerinde yeni döneme ilişkin okullardaki uygulamaları anımsatarak "Yüz yüze eğitime devam etmeyle ilgili gündemi artık kaldırıyoruz, kapanma ihtimali yok." ifadesini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bu yıl içinde yapılacak öğretmen atamasına yönelik takvimin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Özer, şunları söyledi:

"Üzerinde çalışma devam ediyor. Sadece biz belirsizliği ortadan kaldırdık. Bir ara spekülasyon yapıldı, 'Hiçbir atama olmayacak.' şeklinde. Biz de dedik ki 'Atama olacak.' Çünkü ihtiyacımız var. Özellikle okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmaya çalışıyoruz. Okul öncesi öğretmene ihtiyacımız var. Atama olacak, onu açıklayacağız. Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Elbette diğer alanlarda da ihtiyacımız olan yerler var, onları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz."

"LGS'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK"

Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında şu an için değişiklik yapılmayacağının ve ihtiyaç olması durumunda revizyon yapılabileceğinin altını çizen Özer, zorunlu hizmet affı konusunun gündemde olmadığını da sözlerine ekledi.

(AA)

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