MAGAZİN

Lily Allen çok değişti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Lily Allen, Londra sokaklarında yürürken objektiflere takıldı.

Lily Allen çok değişti!

Saç stilini değiştiren 33 yaşındaki Lily Allen'ı görenler tanımakta zorlandı.

Kokain ve içki kullanıp sürekli başını derde sokan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bundan pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. (Habertürk)

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lily allen Londra

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