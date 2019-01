Lily Collins: Kadınlar genelde utanıyor

Oscar ödüllü müzisyen Phil Collins’in kızı Lily Collins, Hollywood’u kasıp kavuran Mee too hareketiyle ilgili konuştu. Genç yıldız konuyla ilgili; "Kadınlar genelde çekiniyor ve utanıyor" dedi.

2009 yılında televizyonlara merhaba diyen ve sonrasında Mirror Mirror, Stuck in Love, Okja ve Les Misérables gibi büyük yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran genç yıldız Lily Collins, Me too hareketiyle ilgili konuştu. Lily Collins, “Karşı cinste tanıştığım, birçok kez çok iyi vakit geçirdiğimizi düşündüğüm ama sonrasında hiç haber alamadığım zamanlarım oldu” açıklamasında bulundu.

Hollywood’daki Me too hareketiyle ilgili de konuşan 29 yaşındaki Collins, “Kadınlar genelde çekiniyor ve utanıyor. Umarım bir gün bunlar tartışma meselesi olmaktan çıkar” dedi. Collins, 2018'in en çekici 100 kadını listesinde IMDb'ye göre 60. sırada kendisine yer bulmuştu.