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Lily James itirafıyla şaşırttı! 'Erkeklere takıntılıydım'

16.10.2020 14:10 | Son Güncelleme:
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Lily James itirafıyla şaşırttı! 'Erkeklere takıntılıydım'

Dominic West ile öpüşürken yakalanan Lily James, ergenlik döneminde erkeklere çok takıntılı olduğunu ifade etti. James, konuyla ilgili "Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yasak ilişkiyi konu alan 'The Affair' dizisinin yıldızı Dominic West ile görüntülenmesiyle gündeme gelen oyuncu Lily James, bilinmeyenlerini anlattı.

Harper's Bazaar Dergisi'ne konuşan James, ergenlik döneminde erkeklere takıntılı olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki Lily James, kendisini hala bir çocuk gibi hissettiğini ifade etti.

Ekran Alıntısı

Oyuncu, konuyla ilgili, "Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım. Her şeyi çok ciddiye alırdım. Kendime nazik davranmalıydım" şeklinde konuştu.

Lily James, 10 yıldır peyzaj mimarı Catherine FitzGerald ile evli ve dört çocuk babası olan Dominic West ile görüntülenmesinin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

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James, şu ifadeleri kullanmıştı:

Her zaman isyan etmek önemli. Sanırım her zaman hatalar yapıyorum. Ben asla bir durumdan kaçmak ya da harekete geçmekten korkmak istemiyorum.

Bence kendinizi olayın içine atmak ve açık yüreklilikle hatalar yapmak daha iyi. Yanlış yönlendirilmiş de olsanız, buna açıksanız hatalarınızdan kurtulabilir ve onlardan ders alabilirsiniz.

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