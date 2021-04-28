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Lily James’li The Pursuit of Love’dan ilk fragman yayınlandı

28.04.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Mortimer'in merakla beklenen uyarlaması The Pursuit of Love’dan ilk fragman yayınlandı. Lily James’i tutkulu ve romantik karakter Linda Radlett rolünde izleyeceğimiz yapım 9 Mayıs Pazar günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İngiliz oyuncu Emily Mortimer tarafından uyarlanan ve yönetilen The Pursuit of Love, aşk, dostluk ve tutku dolu romantik bir komedi-dram olarak karşımıza çıkacak. Avrupa'da iki Dünya Savaşı arasında geçen hikaye, karizmatik ve korkusuz Linda ile en yakın arkadaşı ve kuzeni Fanny Logan'ın (Emily Beecham) maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.

THE PURSUİT OF LOVE HAKKINDA

Başrolünü Lily James'in üstlendiği güçlü kadrosuyla izleyicileri heyecanlandıran yapımda, Dominic West (The Wire, The Affair, Les Misérables) ve Dolly Wells’i (Drakula, Doll&Em) Linda'nın ebeveynleri, Andrew Scott’u ise (Fleabag, Sherlock) Lord Merlin rolünde izleyeceğiz.

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