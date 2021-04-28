Lily James’li The Pursuit of Love’dan ilk fragman yayınlandı

İngiliz oyuncu Emily Mortimer tarafından uyarlanan ve yönetilen The Pursuit of Love, aşk, dostluk ve tutku dolu romantik bir komedi-dram olarak karşımıza çıkacak. Avrupa'da iki Dünya Savaşı arasında geçen hikaye, karizmatik ve korkusuz Linda ile en yakın arkadaşı ve kuzeni Fanny Logan'ın (Emily Beecham) maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.

THE PURSUİT OF LOVE HAKKINDA

Başrolünü Lily James'in üstlendiği güçlü kadrosuyla izleyicileri heyecanlandıran yapımda, Dominic West (The Wire, The Affair, Les Misérables) ve Dolly Wells’i (Drakula, Doll&Em) Linda'nın ebeveynleri, Andrew Scott’u ise (Fleabag, Sherlock) Lord Merlin rolünde izleyeceğiz.

