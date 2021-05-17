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Lily James, Pamela Anderson oldu! İlk bakışta herkes Pamela Anderson sandı

17.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lily James ve Sebastian Stan'in başrolünde yer aldığı 'Pam ve Tommy' isimli dizinin Malibu'daki çekimleri devam ediyor. Dizide Pamela Anderson'ı canlandıran James, plajdaki bir sahne için kırmızı mayosuyla kamera karşısına geçti.

Lily James, Pamela Anderson oldu! İlk bakışta herkes Pamela Anderson sandı

53 yaşındaki oyuncu Pamela Anderson ile Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee'nin bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ilişkisi, 'Pam ve Tommy' adını taşıyan bir diziye konu oluyor.

Hulu tarafından hazırlanan dizinin setinden ilk kareler ortaya çıktı. 'Sahil Güvenlik' dizisiyle ünlenen Pamela Anderson'ı İngiliz oyuncu Lily James, Tommy Lee'yi ise Sebastian Stan canlandırıyor.

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Geçtiğimiz gün plajdaki bir sahne için kırmızı mayosuyla kamera karşısına geçen James, sarı saçları ve yüz hatları ile adeta Anderson'ın kopyası oldu.

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Bir dönem çalkantılı ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin balayı esnasında çektikleri seks kaseti çalınıp yayınlanmıştı. Dizide kaseti çalan kişiyi ise komedyen Seth Rogen canlandırıyor.

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TANIŞTIKTAN 96 SAAT SONRA EVLENDİLER

Dizide ikilinin 1995 yılında tanıştıktan 96 saat sonra nikah masasına oturmalarından başlayarak anlatılacak. Ayrıca Anderson'ın kaseti yayınlayan şirkete dava açmasıyla başlayan mahkeme sürecinin de hikayede yer alması bekleniyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Lily James ve Sebastian Stan'ın yanı sıra; Seth Rogen'a Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay ve Mozhan Marno gibi isimler eşlik ediyor.

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