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Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

26.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limon, zengin bir C vitamini kaynağıdır. Hem yemeklere verdiği lezzetle hem de vücudumuza sağladığı faydalarıyla ön plana çıkmaktadır. Suyu ayrı kabukları ayrı şifa olan limonu bir de dondurarak kullanmayı deneyin. Limonu dondurup rendeleyerek kullanmanın faydaları saymakla bitmiyor. İşte dondurulmuş limonun sağlığa etkileri...

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Güçlü bir C vitamini kaynağı olan limon, mutfaklarımızın vazgeçilmezidir. Suyundan kabuğuna sağlığımıza birçok faydası ile bilinen limonun alternatif kullanım şekilleri de oldukça fazla. Çorbalarda, salatalarda, cilt bakımında, el ve tırnak bakımında, temizlikte ve daha çok fazla yerde.

Limon, ödem giderici ve toksinleri attırıcı olması ile de diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında. Genellikle dilimleyerek veya sıkarak suyundan faydalandığımız limonu kabuklarını rendeleyerek de kullanırız. Peki limonu dondurmak hiç aklınıza geldi mi?

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Dondurulmuş limon hem faydaları hem de israfı önlemek açısından tam bir kurtarıcı. İşte limonu dondurup rendeleyerek kullanmanın yararları.

LİMONU DONDURUN VE RENDELEYİN

Bir limonu güzelce yıkayın. Ardında buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin.

Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz.

DONDURULMUŞ LİMONUN SAĞLIĞA ETKİLERİ

  • Rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır.
  • Dondurulmuş ve rendelenmiş olarak kullanılan limon yemeklere daha çok lezzet katacaktır.

  • Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi bulunur.


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