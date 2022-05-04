Linet: Annemin üstüne gömülmek istiyorum!

İlk albümünü 10 yaşında doğup büyüdüğü İsrail'de yapan, Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlayan Linet'in annesi, bir dönemin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçılarından Leyla Özgecan, 18 Mart Cuma günü yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

47 yaşındaki sanatçı, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullanmıştı.

"CENNET KOKULU ANNEM"

Instagram'da annesiyle sahnede çekilen fotoğraflarını paylaşan Linet, "Güzel annemin kaybını, derin acımı paylaşan, arayan herkese teşekkür ederim. Acım tarifsiz. Anne aşkı, varlığı hayatta tek bir kere. Cennet kokulu annem" notunu yazmıştı. Şarkıcıya, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları gelmişti.

"BEN YOKUM"

Annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla sarsılan Linet, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de objektiflere takılmıştı.

Çok üzgün olan ve kilo verdiği görülen şarkıcı, şu açıklamayı yapmıştı:

"İster istemez üzüntüden kilo kaybı oluyor. Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda. En büyük hayranımı kaybettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum."

"BUGÜN ANNEMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan, kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Linet, "Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum" diyerek, duygusal anlar yaşadı. Basın mensuplarının "Allah size uzun ömürler versin. Annenizin ve babanızın yanına mı gömülmek istersiniz?" sorusu üzerine Linet, "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm Müslüman aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu akşam tüm şarkıları annem içini okuyacağım" diyen Linet, birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık iki bin konuğuyla hep bir ağızdan söyledi.

