MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Linet: Annemin üstüne gömülmek istiyorum!

Linet: Annemin üstüne gömülmek istiyorum!

04.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Linet, Menaşi, yaklaşık iki ay önce annesi Leyla Özgecan'ı kaybetti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'ta sahneye çıkan acılı sanatçı, konser öncesi duygusal anlar yaşadı. Konserinde tüm şarkılarını annesi içini okuyan Linet, "Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti" dedi.

Linet: Annemin üstüne gömülmek istiyorum!

İlk albümünü 10 yaşında doğup büyüdüğü İsrail'de yapan, Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlayan Linet'in annesi, bir dönemin ünlü Türk Sanat Müziği sanatçılarından Leyla Özgecan, 18 Mart Cuma günü yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

47 yaşındaki sanatçı, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullanmıştı.

"CENNET KOKULU ANNEM"

Instagram'da annesiyle sahnede çekilen fotoğraflarını paylaşan Linet, "Güzel annemin kaybını, derin acımı paylaşan, arayan herkese teşekkür ederim. Acım tarifsiz. Anne aşkı, varlığı hayatta tek bir kere. Cennet kokulu annem" notunu yazmıştı. Şarkıcıya, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları gelmişti.

"BEN YOKUM"

Annesi Leyla Özgecan'ın vefatıyla sarsılan Linet, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's'de objektiflere takılmıştı.

Çok üzgün olan ve kilo verdiği görülen şarkıcı, şu açıklamayı yapmıştı:

"İster istemez üzüntüden kilo kaybı oluyor. Türkiye'den ve İsrail'den arayan soran herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu acılı günlerimde kimse beni yalnız bırakmadı ama ben yoktum. Benim için şu anda hayat durmuş durumda. En büyük hayranımı kaybettim. En büyük sıcaklığı ve en büyük desteği annemden alıyordum."

"BUGÜN ANNEMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan, kendisini dinlemeye gelen konuklar için beyaz bir kıyafet tercih eden şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Linet, "Bugün annemin doğum günüydü. Eğer hayatta olsaydı şu anda 78 yaşına girecekti. Hala inanamıyorum" diyerek, duygusal anlar yaşadı. Basın mensuplarının "Allah size uzun ömürler versin. Annenizin ve babanızın yanına mı gömülmek istersiniz?" sorusu üzerine Linet, "Aslında ben annemin üstüne gömülmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm Müslüman aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu akşam tüm şarkıları annem içini okuyacağım" diyen Linet, birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık iki bin konuğuyla hep bir ağızdan söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serhat Özcan'ın mutlu günü! NişanlandıSerhat Özcan'ın mutlu günü! Nişanlandı
Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdiSabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi
Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...
Anahtar Kelimeler:
Linet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Sıfır faizli konut kredisi desteği!

Sıfır faizli konut kredisi desteği!

Görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği işin aslını açıkladı

Görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği işin aslını açıkladı

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.