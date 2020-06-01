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Linet kalçasını büyülttü mü? Canlı yayında gösterip açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Evinin terasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Linet, yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Linet'in şaşırtan paylaşımı sonrası kalçaları olay olmuştu. Linet estetik açıklaması yaptı.

Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Havuz başında mini şortuyla pozen Linet'in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddia edilmişti.

Linet o pozla ilgili 2. Sayfa yayınında yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başardı. Linet, estetik iddialarına "Tamamen ‘sunset’in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten photoshop da yok resimlerde..." dedi.

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Linet canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.

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