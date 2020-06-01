Linet kalçasını büyülttü mü? Canlı yayında gösterip açıkladı

Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Havuz başında mini şortuyla pozen Linet'in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddia edilmişti.

Linet o pozla ilgili 2. Sayfa yayınında yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başardı. Linet, estetik iddialarına "Tamamen ‘sunset’in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten photoshop da yok resimlerde..." dedi.

Linet canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.

