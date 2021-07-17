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Linkedin verilerini çalan hacker nedenini açıkladı

17.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Linkedin, yaklaşık olarak 700 milyon civarında kullanıcı verisini çaldırmıştı. Bir hacker çaldığı tüm verileri bir hack platformu üzerinden satışa sundu. Bugüne kadar çok ciddi bir miktarda satış gerçekleştirdi.

Linkedin verilerini çalan hacker nedenini açıkladı

Hacker ile röportaj yapmayı başaran BBC, hiç kimsenin kendisini bulamayacağını düşündüğünü söyledi. Yaratmış olduğu gizlilik sayesinde büyük bir koruma altında olduğunu söyleyen hacker kendisine çok güveniyor. Ayrıca 700 milyon kullanıcı verisini sattığını ve bunlardan ciddi miktarda gelir elde ettiğini ifade etti.

Kendisini Tom Liner olarak tanıtan bu adam çaldığı verileri satın alan kişilere mutlu müşteriler diyor. Kötü amaçlı bilgisayar korsanlığı faaliyeti yürütmesinden hiçbir şekilde pişmanlık duymuyor. Aslına bakacak olursak bu kendisinin ilk bilgisayar korsanlığı denemesi değil.

Facebook platformu üzerinden yine benzer veri sızıntısına neden olan bu adam kendisine fazlasıyla güveniyor. Ayrıca veritabanlarına bundan sonra tekrar tekrar ulaşacağını da sözlerine ekledi.

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