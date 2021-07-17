Linkedin verilerini çalan hacker nedenini açıkladı

Hacker ile röportaj yapmayı başaran BBC, hiç kimsenin kendisini bulamayacağını düşündüğünü söyledi. Yaratmış olduğu gizlilik sayesinde büyük bir koruma altında olduğunu söyleyen hacker kendisine çok güveniyor. Ayrıca 700 milyon kullanıcı verisini sattığını ve bunlardan ciddi miktarda gelir elde ettiğini ifade etti.

Kendisini Tom Liner olarak tanıtan bu adam çaldığı verileri satın alan kişilere mutlu müşteriler diyor. Kötü amaçlı bilgisayar korsanlığı faaliyeti yürütmesinden hiçbir şekilde pişmanlık duymuyor. Aslına bakacak olursak bu kendisinin ilk bilgisayar korsanlığı denemesi değil.

Facebook platformu üzerinden yine benzer veri sızıntısına neden olan bu adam kendisine fazlasıyla güveniyor. Ayrıca veritabanlarına bundan sonra tekrar tekrar ulaşacağını da sözlerine ekledi.

PlayStation 5 fiyatına zam gelebilir



