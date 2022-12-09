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  4. Lionel Messi’ye benzerliği gündem oldu! 23 kadını cinsel birliktelik için kandırdığı iddia edilince deliye döndü

Lionel Messi’ye benzerliği gündem oldu! 23 kadını cinsel birliktelik için kandırdığı iddia edilince deliye döndü

09.12.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’in futbol ikonu Lionel Messi’ye olan benzerliği sayesinde kısa süre dünya manşetlerindeki yerini alan Reza Parastesh “İranlı Messi” olarak ünlendi. Kadınları Messi olduğuna inandırarak cinsel birliktelik yaşamak için kandırdığı iddialarının gündem gelmesi üzerine Parastesh sert tepki gösterdi. Hakkındaki haberin hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Parastesh, “İşimi ve toplumsal konumumu olumsuz etkiledi” dedi.

Lionel Messi’ye benzerliği gündem oldu! 23 kadını cinsel birliktelik için kandırdığı iddia edilince deliye döndü

“İranlı Messi” olarak ilk kez 2017 yılında viral olan Parastesh, yedi kez Ballon d'Or kazananı futbol efsanesi Lionel Messi'ye olan benzerliğinin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. 2019 yılında hakkında 23 kadını Messi olduğunu söyleyerek kandırdığı ve cinsel birlikteliğe ikna ettiğine yönelik haberler yapıldığını dile getiren Parastesh, Daily Sport’a konuşarak suçlamaları reddetti.

“BUNUN CEZASI BENİM ÜLKEMDE İDAM”

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Suçlamaları kesin bir dille reddettiğini ifade eden Parastesh, “Bence bu yanlış haberi yaymak affedilemez. Bu konuyu takip edip mahkemeya taşıyacak uluslararası bir avukatım yok. Bu haber işimi ve toplumsal konumumu olumsuz etkiledi. Bu benim için yaptıkları en kötü haberdi ve nedenini bile bilmiyorum. Kendinizi benim yerinize koyun. Bu haber hızla yayılıyor. Bunun cezasının benim ülkemde idam olduğunu biliyor musunuz?Bu ülke çapında bir felaket olur. Elbette birçok kişi bunun yalan bir haber olduğunu bilir ve bana karşı böyle bir iddiada bulunan bir kişi bile bulamazsınız." dedi.

“İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTİYOR”

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Sokakta yürüdüğü sırada insanların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getiren Parastesh, “İnsanlar etrafımda o kadar çok toplanır ki özellikle spor müsabakalarında sokak kapanır. Hayatımda yeni bir sayfa açıldı. Birçok yerde övüldüm ama birçok yerde de aşağılandım. İlk başta benim için çok zordu ama kendimle ilgili fikirlerini değiştirmeye çalıştım." diye konuştu.

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