Lisaveta Karibskaya yazı özledi! Bikinili pozlar

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşamasıyla tanınan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Son olarak yatakta iç çamaşırlarıyla pozlar veren Lisaveta Karibskaya şimdi de yaza özlemini bikinili pozlarıyla dile getirdi.

Lisaveta Karibskaya paylaşımına "Yemin ederim bu yaz gerçekten denizin ve güneşin benim için fazlasıyla yeterli olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım" yazdı.

Genç modelin pozlarına beğeni yağdı.



