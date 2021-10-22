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Lisaveta Karibskaya yazı özledi! Bikinili pozlar

22.10.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile adını duyuran model Lisaveta Karibskaya sosyal medyadaki pozlarıyla gündeme geliyor. Genç model son olarak bikinili pozlarını paylaştı.

Lisaveta Karibskaya yazı özledi! Bikinili pozlar

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşamasıyla tanınan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Son olarak yatakta iç çamaşırlarıyla pozlar veren Lisaveta Karibskaya şimdi de yaza özlemini bikinili pozlarıyla dile getirdi.

df - Kopya

Lisaveta Karibskaya paylaşımına "Yemin ederim bu yaz gerçekten denizin ve güneşin benim için fazlasıyla yeterli olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım" yazdı.

Sergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozlarıSergen Yalçın ile adını duyuran Lisaveta Karibskaya'dan yatak pozları

Genç modelin pozlarına beğeni yağdı.

vcvc - Kopya

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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