Liseli girişimciden %100 Türk yapımı online oyun!

Ülkemizde her geçen gün yerli oyun geliştiricileri ve yerli oyunlar artıyor. Buna en iyi örneklerden birisi de Online Deniz Savaşı Oyunu olan Armada Battle. Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi’nde okuyan Salih Selim Belek'in henüz lisedeyken geliştirdiği yerli oyun Armada Battle oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Armada Battle, çevrimiçi aksiyon tabanlı deniz savaşı oyunudur. Başlangıçta küçük bir filika ile başladığınız yolculuğa sistem ve düşman gemilerini batırarak, deniz canavarlarını avlayarak ganimetler kazanırsınız. Bu ganimetlerle yeni, daha güçlü gemiler satın alarak geminizi top ve envai çeşit aksesuarlar ile geliştirebileceğiniz bir korsan oyunudur.

Türk yapımı oyun henüz ön kayıt aşamasında bile 10 binden fazla kayıtlı kullanıcıya erişti. Alfa sürümünde olan oyun 1 ay içerisinde 200 bin görüntülenmeye ulaştı. Şu anda 6 farklı dil desteğiyle 11 farklı ülkede 20.000’den fazla oyuncuya sahip yerli oyun her geçen gün büyümeye devam ediyor. Oyunun tanıtım videosu:

Armada Battle Oyununun Çıkış Hikayesi

Selim, online deniz savaşı oyununun çıkış hikayesini şöyle anlatıyor:

"Hayatımın odak noktasının üretmek üzerine olması gerektiğini düşündüm. Bir gece yarısı bilgisayar başında sabahlarken hayalimdeki Armada Battle projesinin temellerini atmaya hemen o gün başlamıştım."

İlk başta uzun bir süre yalnız geliştirmeyi sürdürdüğü oyun projesine daha sonra onun bu hayaline inanan insanlar gönüllü olarak yardım etmeye başladılar ve ekibi genişledi. Hiçbir kursa gitmeden ya da özel eğitim almadan yalnızca interneti kullanarak yazılımı öğrenmeye başladı. Sadece öğrenmekle kalmayıp uygulamayı da tercih etti. Lise 2'deyken geliştirdiği bir proje ile Başakşehir Living Lab'den kuluçka ve ücretsiz ofis desteği alan Living Lab'ın en genç girişimcisi oldu.