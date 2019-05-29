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Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

BBC BBC
29.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba olduğu sonulan cismin, dev bir Noel süsü olduğu belirlendi.

Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu.

Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağırıldı.

Olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.

Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu.

Bomba kontrollü bir patlamayla imha edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Londra bomba noel süsü

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