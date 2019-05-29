Bomba sanılan dev cisim öyle bir şey çıktı ki...

Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu.
Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağırıldı.
Olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.
Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.— Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) May 29, 2019
Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! ???????? pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk
Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu.
Bomba kontrollü bir patlamayla imha edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.
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