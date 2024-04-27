Sosyal medya fenomeni Gracie Bon 6 milyon takipçisini kutladı! "Herkes tombul kızları seviyor"

Sosyal medyadan sık sık beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik olarak paylaşımlar yapan Gracie Bon bu geleneğini bozmadı. 6 milyona ulaşan Instagram takipçisini kutlamak için kamera karşısına geçen Bon, "Biz 6 milyonuz. Beni takip eden herkes tombul kızları, çatlakları, selüliti ve tüm XL bedenleri seviyor" notunu ekledi.

Fenomen ismin paylaşımı hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen ismin hayranları onun ilham verici olduğunu söylediği yorumlara adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "Sen kraliçesin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mükemmel bir not" yorumunu yaptı.







