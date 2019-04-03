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Londra’da Lale Gökdeleni’ne onay çıktı

BBC BBC
03.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde lale şeklinde bir gökdelenin inşa edilmesi planlanıyor. 305 metre boyundaki bina, yine Londra'daki Shard gökdeleninin ardından Batı Avrupa'nın en yüksek yapısı olacak.

Londra’da Lale Gökdeleni’ne onay çıktı

Planlama Dairesi, 2025 yılında tamamlanması hedeflenen binayla ilgili başvuruyu onayladı. Binayla ilgili nihai kararı Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan verecek.

Kültür mirasının korunmasıyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları, Londra Kulesi gibi bazı tarihi binaların manzarasını etkileyeceği gerekçesiyle gökdelen planlarına karşı çıkıyordu.

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Ancak Planlama Dairesi yetkilileri, bu itirazı yerinde bulmalarına karşın, kent merkezine ziyaretçi sayısını artacağını ve binanın sağlayacağı faydaların zararından daha fazla olacağını vurguladı.

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Plan, mesai saatleri içinde gökdelene giriş bileti satışına izin verilmemesi gibi bazı değişikliklerin ardından 7'ye karşı 18 oyla kabul edildi.

Binanın tepesinde tüm şehre hakim bir lokantay ve bar olacak. Ayrıca binanın iki yanında manzara izlemek için mini dönme dolaplar yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Londra onay

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