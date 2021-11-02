Londra'da yaşayan Aleyna Tilki'den yeni paylaşım: Dünya bir cadı kazanı

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini açıkladıktan sonra İngiltere'ye gitmişti. Bir süre Türkiye'den uzak kalacağını söyleyen genç şarkıcı, müzik çalışmalarını Londra'da yapacağını açıklamıştı.

Bir aydır İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

"KOSTÜME GEREK YOK"

Aleyna Tilki son olarak Londra'da yaşadığı evde, yatak odasında çekilen pozlarını paylaştı.

Lila renkli taytıyla pozlar veren Tilki, paylaşımında Cadılar Bayramı'na göndermede bulundu.

Genç şarkıcı paylaşımında "Dünya bir cadı kazanı, biz de içinde kaynıyoruz. Kostüme bazen gerek yok. Kazan bizi eritiyor" notunu yazdı.



Tilki'nin pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

