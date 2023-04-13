Loris Karius ile aşk yaşıyor! Hamile Diletta Leotta'dan yeni poz

İtalyan sunucu Diletta Leotta, Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurmuştu. Can Yaman ile aşkıyla ülkemizde de geniş bir kitlenin tanıdığı sunucu pozlarıyla dikkat çekiyor.

Çift, en son bir etkinlikte görüntülendi ve Diletta, Newcastle kalecisiyle pozlarını paylaştı.

Karius için yeni bir kariyer ima eden Diletta, Karius’un partideki bir fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak, “DJ evde” yazdı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Karius ile aşk yaşayan sunucunun seksi pozları sık sık gündeme geliyor.



