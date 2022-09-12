Lottie Moss bu sefer yatakta! Tülden gecelik giyip cesur pozlar verdi

Bir rehabilitasyon tesisine girdikten aylar sonra, açıklanmayan bir zihinsel sağlık sorununu tedavi ederken ailesinin yanına geri taşınan Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss formuna kavuştu.

'Gerçekten buna ihtiyacım olduğu ortaya çıktı" diyen Moss sosyal medya paylaşımlarına geri döndü. Onlyfans'ta çıplak pozlarını paylaşarak gündeme gelen ve ününe ün katan Moss şimdilerde Instagram'da da bir o kadar cesur.

Son olarak tül benzeri bir gecelik giyerek yatakta erotik pozlar veren Lottie Moss hayranlarını yine mest etti.

Moss bu pozlarla ünlendikten sonra pek çok iş teklifi almıştı. Genç modelin ailesi ise bu pozlardan rahatsız.



