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Lottie Moss bu sefer yatakta! Tülden gecelik giyip cesur pozlar verdi

12.09.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss bu sefer de yatak pozlarıyla gündemde. Onlyfans'a girip çıplak fotoğraflarını paylaştıktan sonra bir hayli ünlenen model Moss giydiği tül bir elbiseyle cesur pozlara imza attı.

Lottie Moss bu sefer yatakta! Tülden gecelik giyip cesur pozlar verdi

Bir rehabilitasyon tesisine girdikten aylar sonra, açıklanmayan bir zihinsel sağlık sorununu tedavi ederken ailesinin yanına geri taşınan Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss formuna kavuştu.

'Gerçekten buna ihtiyacım olduğu ortaya çıktı" diyen Moss sosyal medya paylaşımlarına geri döndü. Onlyfans'ta çıplak pozlarını paylaşarak gündeme gelen ve ününe ün katan Moss şimdilerde Instagram'da da bir o kadar cesur.

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Son olarak tül benzeri bir gecelik giyerek yatakta erotik pozlar veren Lottie Moss hayranlarını yine mest etti.

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Moss bu pozlarla ünlendikten sonra pek çok iş teklifi almıştı. Genç modelin ailesi ise bu pozlardan rahatsız.

Ekran Alıntısı


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