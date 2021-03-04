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Lottie Moss, erotik siteye üye oldu! Ailesi endişeli

04.03.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Lottie Moss, erotik siteye üye oldu! Ailesi endişeli

Süper model Kate Moss'un küçük kız kardeşi Lottie Moss, erotik sosyal medya platformu Glow hesabını tanıtmak için hayranlarıyla Instagram üzerinden üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss, yetişkinlere yönelik OnlyFans benzeri bir internet sitesi olan Glow’a üye oldu. Genç model, hesabını tanıtmak için Instagram’dan üstsüz fotoğrafını paylaştı.

23 yaşındaki model, kısa süre önce üye olduğu Glow sitesinden paylaştığı müstehcen fotoğraflarını yüksek meblağlara satışa çıkardı.

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Lottie Moss, abonelik sitesinde erotik video ve fotoğraflarını 1.000 sterline (yaklaşık 10.392 TL) satıyor. Lottie Moss, daha fazla erotik içeriğini görüntülemek için sayfasına üye olanlardan aylık 14 sterlin ücret alıyor.

23 yaşındaki model ayrıca takipçilerine "kişisel istek" için ona özel bir mesaj gönderme şansı veriyor.

LOTTİE MOSS’UN AİLESİ ENDİŞELİ

Genç modelin ailesinin yaptığı son hareketten sonra geleceğinden endişe duyduğu konuşulanlar arasında. Daily Mail’e konuşan adını vermek istemeyen bir kaynak; "Bu fotoğraflar ve izlediği yol hem bir model hem de bir kadın olarak geleceğini etkileyecek. Ya bir gün normal bir iş isterse? Akıl sağlığının korunması gerekiyor." dedi.

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AİLESİNİN ENDİŞELERİNİN FARKINDA

Lottie Moss Ocak ayında, Los Angeles'ta kahve içmek için Glow'un kurucusu Noah Traisman ile görüştü.

Genç model geçen ay, yetişkin platformu Glow'da açık saçık fotoğraflarını ve kendi videolarını satma kararının ailesinde bir sürtüşmeye neden olduğunu itiraf etti.

Platformda 1.000 sterlinlik çıplak bir videoya sahip olduğu bilinen model, "Gerçekten çok kötü bir gün geçirdim ... Glow için içerik hazırlarken benimle ilgili çok fazla nefret dolu yorum alıyorum. Aile üyelerim bundan memnun değil ve dürüst olmak gerekirse burada LA'deki en iyi hayatımı yaşıyorum." dedi.


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