Lottie Moss, erotik siteye üye oldu! Ailesi endişeli

Genç modelin ailesinin yaptığı son hareketten sonra geleceğinden endişe duyduğu konuşulanlar arasında. Daily Mail’e konuşan adını vermek istemeyen bir kaynak; "Bu fotoğraflar ve izlediği yol hem bir model hem de bir kadın olarak geleceğini etkileyecek. Ya bir gün normal bir iş isterse? Akıl sağlığının korunması gerekiyor." dedi.

23 yaşındaki model ayrıca takipçilerine "kişisel istek" için ona özel bir mesaj gönderme şansı veriyor.

Lottie Moss, abonelik sitesinde erotik video ve fotoğraflarını 1.000 sterline (yaklaşık 10.392 TL) satıyor. Lottie Moss, daha fazla erotik içeriğini görüntülemek için sayfasına üye olanlardan aylık 14 sterlin ücret alıyor.

Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss, yetişkinlere yönelik OnlyFans benzeri bir internet sitesi olan Glow’a üye oldu. Genç model, hesabını tanıtmak için Instagram’dan üstsüz fotoğrafını paylaştı.

AİLESİNİN ENDİŞELERİNİN FARKINDA

Lottie Moss Ocak ayında, Los Angeles'ta kahve içmek için Glow'un kurucusu Noah Traisman ile görüştü.

Genç model geçen ay, yetişkin platformu Glow'da açık saçık fotoğraflarını ve kendi videolarını satma kararının ailesinde bir sürtüşmeye neden olduğunu itiraf etti.

Platformda 1.000 sterlinlik çıplak bir videoya sahip olduğu bilinen model, "Gerçekten çok kötü bir gün geçirdim ... Glow için içerik hazırlarken benimle ilgili çok fazla nefret dolu yorum alıyorum. Aile üyelerim bundan memnun değil ve dürüst olmak gerekirse burada LA'deki en iyi hayatımı yaşıyorum." dedi.



