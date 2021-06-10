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Lottie Moss ilgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı! Üstsüz ayna pozunda dikkat çeken ayrıntı

10.06.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü eski top model Kate Moss’un kız kardeşi Lottie Moss, çarpıcı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda erotik siteye kayıt olarak tepkileri çeken genç model bu sefer kaşlarını sarıya boyadığı üstsüz ayna selfisi’yle gündeme geldi.

Lottie Moss ilgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı! Üstsüz ayna pozunda dikkat çeken ayrıntı

Lottie Moss, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü eski top model Kate Moss’un kız kardeşi olan Lottie Moss, geçtiğimiz aylarda erotik bir siteye üye olup müstehcen fotoğraf ve videolarını satışa çıkarmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

23 yaşındaki genç model, bu sefer ayna önünde üstsüz selfie’si ile gündeme geldi. Kate Moss’un küçük kız kardeşi, ayna önünde verdiği üstsüz pozunda kaşlarını ağartıcıyla açarak yokmuş gibi gösterdi.

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Göğüslerini elleriyle kapatan model, fotoğraflarını "Hey, kaşların nereye gitti?" notuyla paylaştı.

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LOTTİE MOSS HAKKINDA

Henüz 13 yaşındayken markaların radarına girmeyi başaran Lottie Moss şimdiye kadar Calvin Klein ve Topshop gibi dünya markalarının yüzü oldu. 23 yaşındaki model son olarak yetişkin içerikli abone sitesi Glow’a üye olmasıyla gündem olmuştu. Çıkan söylentilere göre; genç kızın son aylardaki müstehcen paylaşımlarına ailesi şiddetle karşı çıkıyor. The Mail On Sunday'e konuşan bir kaynak, "Bu fotoğraflar ve gittiği yol, hem bir model olarak hem de bir kadın olarak geleceğini etkileyecek. Ya bir gün normal bir iş isterse?" şeklinde konuştu.

Lottie Moss’dan çarpıcı paylaşımLottie Moss’dan çarpıcı paylaşım


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Anahtar Kelimeler:
Kate Moss
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