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  4. Lottie Moss ışıkları kapatıp mumları yaktı! Çıplak pozları şoke etti

Lottie Moss ışıkları kapatıp mumları yaktı! Çıplak pozları şoke etti

10.08.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island'ın yıldızı Adam Collard'la adı aşık dedikodularına karışan model Lottie Moss garip bir ritüele katılarak çıplak poz verdi. Mumları yakıp ışıkları söndürerek soyunan Moss yine herkesi şoke etti.

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss ablasının aksine moda kariyeriyle değil çıplak paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Onlyfans'ta soyunarak para kazanan model son olarak Love Island'ın yıldızı Adam Collard'la anılıyordu.

Aşk dedikoduları sürerken Moss'tan yine cesur pozlar geldi.

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İlginç bir ritüelin içinde gibi görünen Kate Moss'un üvey kız kardeşi, ince siyah bir kolye dışında tamamen çıplaktı.

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Lottie Moss'un bu ilginç pozları takipçilerinden de tepki gördü. Modelin pozlarına "İyice saçmalıyorsun", "Umarım kendini yakmazsın", "Bu hareketlere gerek yok" yorumları geldi.


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