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Love Island (Aşk Adası) programının yeni ismi Molly Marsh yarışmaya günler kala itirafıyla şaşırttı! “Katı cinsellik yasaklarım var”

03.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yeni sezonuyla yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor. 2023 yılının yarışmacılarının tanıtılmasıyla gündeme gelen Molly Marsh, programın başlamasından günler öncesinde katı cinsellik kurallarının olduğunu söyledi. Yarışmacıların sık sık cinsel anlarının yayınlandığı programda Marsh kimseyle yakınlaşmayacağını söyledi.

Love Island (Aşk Adası) programının yeni ismi Molly Marsh yarışmaya günler kala itirafıyla şaşırttı! “Katı cinsellik yasaklarım var”

İngiltere’nin en çok konuşulan realite şovlarından biri olan Love Island 2023 yılına yeni yarışmacılarıyla hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun yıldızlarından 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Molly Marsh, programda yayınlanan müstehcen sahnelerde bulunmamaya dair kendisine söz verdiğini söyledi. Aile üyelerinin programı izleyeceğini söyleyen Marsh, “Katı cinsellik yasaklarım var. Aşk Adası villasında seks yapmayacağım” dedi.

“AİLEM BÜYÜK BİR HAYRANI”

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Büyükbabası ve büyükannesi dahil olmak üzere aile üyelerinin büyük bir bölümünün programın hayranı olduklarını ifade eden Marsh, “İlişkimin cinsellik kısmı benim için özel. Karşımdakinin de bu şekilde düşündüğünü ummak istiyorum. Ailem programın büyük bir hayranı. Her zamanda öyleydi. Hiç kaçırmadan izleyeceklerine eminim. İnsanlarla uzun vadeli ilişkiler kurmayı seviyorum. Programda da öyle yapacağım” diye konuştu.

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Love Island İngiltere Cinsellik

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