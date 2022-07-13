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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Ten rengi bikinisiyle sordu: Evet mi hayır mı?

13.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mia Malkova, Bahamalar’da yaptığı tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Malkova, ten rengi bikinisiyle tatil fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Sevilen ismi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Ten rengi bikinisiyle sordu: Evet mi hayır mı?

Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, geçtiğimiz aylarda yıllık kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) olduğunu açıklayarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil sezonunu Bahamalar’da açan Malkova, peşi sıra bikinili pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Tatilinden kareleri sevenlerin beğenisine sunan Malkova son olarak ise havuzun içinden çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

mia malkova

10.9 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Malkova, Bahama sıcağında havuza girerek serinlediği anları paylaştı. Ten rengi bikinisiyle gönderisine “Evet mi hayır mı?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Malkova’nın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sevilen ismi güzelliğini överek “Evet” tarafında birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova
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