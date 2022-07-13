Yetişkin film yıldızı Mia Malkova tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Ten rengi bikinisiyle sordu: Evet mi hayır mı?

Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, geçtiğimiz aylarda yıllık kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) olduğunu açıklayarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil sezonunu Bahamalar’da açan Malkova, peşi sıra bikinili pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Tatilinden kareleri sevenlerin beğenisine sunan Malkova son olarak ise havuzun içinden çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

10.9 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Malkova, Bahama sıcağında havuza girerek serinlediği anları paylaştı. Ten rengi bikinisiyle gönderisine “Evet mi hayır mı?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Malkova’nın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sevilen ismi güzelliğini överek “Evet” tarafında birleşti.



