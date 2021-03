Love Island yıldızı Montana Brown’dan skandal itiraf: 'Herkes her yerde cinsel ilişkiye giriyor'

İngiltere’nin Kısmetse Olur tarzındaki çok izlenen programı Love Island’ın her yarışmacısı ünlü oldu. Yarışmadan çıksalar bile yaptıklarıyla veya söyledikleriyle gündem olan güzel isimler Instagram’da da milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor. Love Island’ın eski yarışmacılarından Montana Brown, The Sun’a yaptığı itiraflarla gündeme geldi.

2017 yılında 25 yaşındayken yarışmaya katılan Montana Brown, Love Island için tutulan malikanede her şeyin çok sıradışı ilerlediğini söylüyor. Montana Brown sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar her yerde, gerçekten her yerde her zaman seks yapıyor. Gündüz, gece, üst katta, alt katta. Bu çok komik çünkü gerçekten kameraların bunu kaydetmeyeceğini biliyoruz. Herkes, bir yatakta bir sonraki çiftten birkaç santim uzakta olduğu gerçeğine rağmen çok rahat hareket ediyordu"

Reality şovda her zaman sıradışı bir şeyler olduğunu söyleyen güzel yıldız, programın eskisi kadar etkileyici olmadığını hatta daha fazla reyting için her şeyin senaryolu olduğuna inandığını söylüyor.